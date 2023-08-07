Україна запропонувала Словенії гелікоптер для подолання наслідків повеней

Україна готова допомогти Словенії у подоланні наслідків масштабних повеней, які забрали життя шести людей.

Як передає "Європейська правда", про це у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

"У звʼязку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха шляхом направлення українського гелікоптера для участі в пошуково-рятувальних операціях", – написав він.

За словами речника МЗС, в межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч із українським народом у боротьбі проти російської агресії.

Раніше прем'єр-міністр Роберт Голоб заявив, що збитки від стихійного лиха у Словенії, ймовірно, перевищать 500 млн євро.

"Це найгірше стихійне лихо в (новітній) історії Словенії, воно зачепило дві третини країни", – сказав він у суботу після участі в засіданні Ради національної безпеки.

У понеділок стало відомо, що кількість загиблих в результаті стихійного лиха зросла до шести.

Перед цим стало відомо, що у постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишається високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.