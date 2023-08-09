ЄС обіцяє Словенії 400 млн євро для відновлення після руйнівних повеней

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Словенії в середу оголосила про виділення до кінця наступного року пакета фінансової допомоги в розмірі 400 мільйонів євро.

Про це фон дер Ляєн заявила на пресконференції з прем’єром Словенії Робертом Голобом, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії зазначила, що обговорила з керівництвом Словенії пакет фінансової підтримки на короткострокову й довгострокову перспективу.

"Цей пакет складається насамперед з Фонду солідарності ЄС. З нього ми виділимо 400 мільйонів євро – 100 мільйонів євро вже цього року і 300 мільйонів євро наступного року", – зазначила вона, додавши, що кошти будуть виділятись після надання Словенією оцінки збитків.

На довгострокову фінансову підтримку Словенія може претендувати в межах фонду подолання наслідків COVID-пандемії. Йдеться про 2,7 мільярда євро, щодо яких країна має подати запит до кінця серпня.

"Тому ми з прем'єр-міністром домовилися негайно, вже сьогодні, створити робочу групу між Словенією та Єврокомісією, яка негайно попрацює над адміністративними вимогами, щоб переконатися, що ці 2,7 мільярда євро будуть доступні для Словенії для інвестицій", – додала фон дер Ляєн.

Також вона нагадала про можливість виділення 3,3 мільярда євро з так званих фондів гуртування ЄС, розраховані на період до 2027 року.

Як повідомлялось, минулого четверга у центральній та північній Словенії почались паводки, що призвели до повеней і зсувів ґрунту. Стихія на певний час відрізала деякі населені пункти й заблокувала рух транспорту.

Внаслідок стихії загинули щонайменше шестеро людей. Роботи з ліквідації наслідків стихії у Словенії тривають і досі, в чому допомагають сусідні держави ЄС. За останніми оцінками уряду Словенії, збитки від повеней можуть становити кілька мільярдів євро.