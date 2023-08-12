Прем’єр Словенії особисто зустрів українських рятувальників, які прибули на допомогу

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб особисто зустрів українську команду рятувальників, яка прибула надавати допомогу у зв’язку з повенями в країні.

Про це повідомила пресслужба словенського уряду, повідомляє "Європейська правда".

"Україна направила свій найкращий підрозділ, який є повністю самодостатнім і має всі необхідні модулі. Тому я впевнений, що він зможе допомогти в найскладніших місцях", – подякував за допомогу словенський прем'єр Голоб.

Згідно з повідомленням, команда ДСНС України з 51 члена надасть п'ять екскаваторів і 14 інших транспортних засобів для розчищення завалів і ліквідації наслідків повеней у долині Верхньої Савіньї.

Ukrainian rescuers are ready to help #Slovenia to manage the consequences of devastating floods 🇺🇦🇸🇮



We also involve specialized machinery and equipment.



For @SESU_UA , there is no such thing as someone else’s trouble! pic.twitter.com/u3h1bbBOZQ — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 12, 2023

"Ця ж команда допомагала, серед іншого, боротися з повінню після руйнування дамби в Новій Каховці на півдні України в червні цього року, і тепер вони поділяться з нами своїм досвідом і знаннями", – сказано у повідомленні.

Фото з офіційного сайту уряду Словенії

Голоб висловив задоволення тим, що допомога з України надійшла швидко.

"Ми запропонували їм допомогу в розмінуванні, що ми будемо дуже раді робити в майбутньому, і вони допомагають нам там, де у них найкраще обладнання. Мені здається, що це правильний шлях", – сказав він.

Фото з офіційного сайту уряду Словенії

Допомога між Словенією та Україною є взаємною, оскільки Словенія вже надавала Україні гуманітарну, матеріальну та військову підтримку.

"Я багато разів говорив, що ми дуже цінуємо підтримку, яку ми отримали від Словенії. Саме тому, як тільки ми отримали інформацію про те, що сталося у вашій країні, міністр закордонних справ доповів президенту, який схвалив рішення про надання допомоги Словенії", – сказав посол України Андрій Таран.

Нещодавні сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру. Тисячам людей довелося покинути свої домівки, багатьох евакуювали гелікоптерами та човнами, були жертви.

За даними влади, це найгірша ситуація з повенями в Словенії в новітній історії, яка торкнулася 2/3 території країни.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Словенії.

ЄС пообіцяв Словенії 400 млн євро для відновлення після руйнівних повеней.