Прем’єр Словенії особисто зустрів українських рятувальників, які прибули на допомогу

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб особисто зустрів українську команду рятувальників, яка прибула надавати допомогу у зв’язку з повенями в країні.

Про це повідомила пресслужба словенського уряду, повідомляє "Європейська правда".

"Україна направила свій найкращий підрозділ, який є повністю самодостатнім і має всі необхідні модулі. Тому я впевнений, що він зможе допомогти в найскладніших місцях", – подякував за допомогу словенський прем'єр Голоб.

Згідно з повідомленням, команда ДСНС України з 51 члена надасть п'ять екскаваторів і 14 інших транспортних засобів для розчищення завалів і ліквідації наслідків повеней у долині Верхньої Савіньї.

Ukrainian rescuers are ready to help #Slovenia to manage the consequences of devastating floods 🇺🇦🇸🇮



We also involve specialized machinery and equipment.



For @SESU_UA , there is no such thing as someone else’s trouble! pic.twitter.com/u3h1bbBOZQ