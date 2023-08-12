Премьер Словении лично встретил украинских спасателей, приехавших на помощь

Премьер-министр Словении Роберт Голоб лично встретил украинскую команду спасателей, которая прибыла оказывать помощь в связи с наводнениями в стране.

Об этом сообщила пресс-служба словенского правительства, сообщает "Европейская правда".

"Украина направила свое лучшее подразделение, которое является полностью самодостаточным и имеет все необходимые модули. Поэтому я уверен, что оно сможет помочь в самых сложных местах", – поблагодарил за помощь словенский премьер Голоб.

Согласно сообщению, команда ГСЧС Украины из 51 члена предоставит пять экскаваторов и 14 других транспортных средств для расчистки завалов и ликвидации последствий наводнений в долине Верхней Савиньи.

"Эта же команда помогала, среди прочего, бороться с наводнением после разрушения дамбы в Новой Каховке на юге Украины в июне этого года, и теперь они поделятся с нами своим опытом и знаниями", – сказано в сообщении.

Фото с официального сайта правительства Словении

Голоб выразил удовлетворение тем, что помощь из Украины поступила быстро.

"Мы предложили им помощь в разминировании, что мы будем очень рады делать в будущем, и они помогают нам там, где у них лучшее оборудование. Мне кажется, что это правильный путь", – сказал он.

Фото с официального сайта правительства Словении

Помощь между Словенией и Украиной является взаимной, поскольку Словения уже оказывала Украине гуманитарную, материальную и военную поддержку.

"Я много раз говорил, что мы очень ценим поддержку, которую мы получили от Словении. Именно поэтому, как только мы получили информацию о том, что произошло в вашей стране, министр иностранных дел доложил президенту, который одобрил решение о предоставлении помощи Словении", – сказал посол Украины Андрей Таран.

Недавние сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере семи главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это худшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула 2/3 территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Словении.

ЕС пообещал Словении 400 млн евро для восстановления после разрушительных наводнений.