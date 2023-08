Українські рятувальники почали відновлювальні роботи у Словенії

51 український рятувальник та 19 одиниць техніки розпочали відновлювальні роботи у Словенії, яка постраждала від повеней.

Про це повідомили у ДСНС України, пише "Європейська правда".

Наразі зведений загін ДСНС виконує відновлювальні роботи в районі селища Речиця.

Рятувальники розгорнули пересувний пункт управління, медичний пункт, а також організували зв’язок та визначили порядок залучення людей та техніки для ліквідації наслідків повені.

