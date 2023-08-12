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Украинские спасатели начали восстановительные работы в Словении

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Суббота, 12 августа 2023, 19:37

51 украинский спасатель и 19 единиц техники начали восстановительные работы в Словении, которая пострадала от наводнений.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет "Европейская правда".  

Сейчас сводный отряд ГСЧС выполняет восстановительные работы в районе поселка Речица.

Спасатели развернули передвижной пункт управления, медицинский пункт, а также организовали связь и определили порядок привлечения людей и техники для ликвидации последствий наводнения.

Проведено рабочее совещание с представителем RDC – органа управления Европейского механизма гражданской защиты, координирующего работу спасательных служб из всех стран, которые здесь работают и с местными органами власти.

Для украинских спасателей определены 2 основные локации для работы в русле реки Дрета. Главные задачи – это обустройство дамбы для берегоукрепления, расширение и изменение русла реки, водоотвод, очистка русла от деревьев и мусора, который принесла большая вода. Работа сверхсложная, ведь спасателям приходится постоянно работать в стремительном течении.

Для ее выполнения специалисты ГСЧС имеют и применяют тяжелую инженерную технику, в частности 5 гусеничных экскаваторов. Работы запланировано провести в течение нескольких дней. После чего будут определены новые локации.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб лично встретил украинскую команду спасателей, которая прибыла оказывать помощь в связи с наводнениями в стране.

Недавние сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере семи главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это худшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула 2/3 территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Словении.

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Словения стихийные бедствия