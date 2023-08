Украинские спасатели начали восстановительные работы в Словении

51 украинский спасатель и 19 единиц техники начали восстановительные работы в Словении, которая пострадала от наводнений.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет "Европейская правда".

Сейчас сводный отряд ГСЧС выполняет восстановительные работы в районе поселка Речица.

Спасатели развернули передвижной пункт управления, медицинский пункт, а также организовали связь и определили порядок привлечения людей и техники для ликвидации последствий наводнения.

