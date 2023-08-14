В Польше задержали двух россиян по обвинению в шпионаже

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, сообщает "Европейская правда".

"ABW (Агентство внутренней безопасности) совместно с полицией выявило и задержало двух россиян, которые в Кракове и Варшаве распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера", – отметил министр.

По его словам, обоим россиянам предъявили обвинения в шпионаже. Они были взяты под стражу.

ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu.



Wkrótce więcej informacji.#SkutecznieChronimyPolskę — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 14, 2023

На прошлой неделе в Кракове появились наклейки с призывом присоединиться к группе Вагнера.

Напомним, глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, которая действовала в пользу России. В рамках этой операции задержали девять человек.

Позже в марте в Польше состоялись дальнейшие задержания разоблаченных из этой сети шпионов. В частности, 4 августа в Польше задержали гражданина Беларуси, шпионившего в пользу РФ.