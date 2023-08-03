Німеччина вперше за десять років перекидає авіацію в Ісландію

Військово-повітряні сили Німеччини відрядили шість винищувачів Eurofighter і близько трьох десятків військовослужбовців до Ісландії для участі в навчаннях Rapid Viking 2023 під егідою НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Уперше за понад десять років німецька авіація дислокована в Ісландії, де візьме участь у кількаденних навчаннях із перехоплення ворожих літаків і швидкого розгортання у стратегічно важливій частині Альянсу.

"Ми робимо це, щоб показати: якщо Люфтваффе десь потрібні, ми там будемо протягом кількох днів", – прокоментував німецький підполковник Марко Брунгофер з авіаескадрильї "Штайнгофф", додавши, що йдеться також про солідарність із Ісландією.

Навчання Rapid Viking 2023, які тривають із 1 по 10 серпня, покликані відпрацювати не лише оперативне розгортання військ НАТО, а й маневри в Арктичному регіоні, який усе більше стає об’єктом глобальної конкуренції.

Ісландія – єдина країна-засновниця НАТО, яка замість збройних сил має лише берегову охорону, але на її території розташовані важливі військові бази та інші об’єкти. Вони відіграють важливу роль у збереженні контролю Альянсу над Арктичним регіоном, багатим на поклади мінеральних ресурсів, похованими під шарами криги.

Очікується, що з глобальним потеплінням уможливиться видобуток корисних копалин в Арктиці, а також відкриються нові транспортні маршрути.

НАТО започаткував місію в Ісландії у 2008 році. Тричі на рік союзники на ротаційній основі розгортають винищувачі в Ісландії на декілька тижнів для патрулювання повітряного простору країни. У 2016-му США запустили місію спостереження в повітряному просторі НАТО і діяли з ісландської території.