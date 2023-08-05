РФ заявляє, що піднімала винищувач для супроводу безпілотника США над Чорним морем

Росія заявила, що піднімала винищувач для супроводу американського розвідувального безпілотника MQ-9A Reaper над Чорним морем, оскільки той наблизився до її кордону.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС, пише "Європейська правда".

У Національному центрі управління обороною РФ заявили, що 5 серпня засоби контролю повітряного простору виявили над акваторією Чорного моря ціль, що наближалася до держкордону Росії.

"Для розпізнання повітряної цілі та недопущення порушення державного кордону РФ у повітря був піднятий винищувач Су-30… Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряну ціль як розвідувальний БПЛА MQ-9A Reaper Повітряних сил США", – йдеться у заяві.

Після наближення винищувача MQ-9A Reaper нібито розвернувся від російського кордону, а Су-30 повернувся на аеродром базування.

У РФ додали, що винищувач виконував політ "у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору над нейтральними водами".

Нагадаємо, у березні 2023 року російський винищувач під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Пізніше США оприлюднили відеодоказ того, що зіткнення Су-27 з американським дроном було навмисним, а російські пілоти отримали державні нагороди.