На судноремонтному заводі Стамбула стався вибух: загинула одна людина

На судноремонтному заводі у Тузлі, муніципалітеті Стамбула, стався вибух у баку для відходів судна, що перебуває на ремонті.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує CNN Turk.

Повідомляють, що внаслідок вибуху загинув один робітник, який працював на судні, ще один робітник отримав поранення.

Фото: CNN Turk

Вибух стався під час робот у баку для відходів судна, імовірно, через стиснення газу. Після повідомлення на місце події були направлені поліція, пожежна та медичні бригади.

Поліція розпочала розслідування за фактом вибуху.

Минулого тижня внаслідок вибуху в порту на північному заході Туреччини неподалік Стамбула в понеділок отримали поранення щонайменше 12 осіб.

За даними турецьких ЗМІ, вибух стався в одному із зерносховищ з пшеницею в момент розвантаження зерна одним із суден.