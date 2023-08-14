На судоремонтном заводе Стамбула произошел взрыв: погиб один человек

На судоремонтном заводе в Тузле, муниципалитете Стамбула, произошел взрыв в баке для отходов судна, находящегося на ремонте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует CNN Turk.

Сообщается, что в результате взрыва погиб один рабочий, который работал на судне, еще один получил ранения.

Фото: CNN Turk

Взрыв произошел во время работ в баке для отходов судна, вероятно, из-за сжатия газа. После сообщения на место происшествия были направлены полиция, пожарная и медицинские бригады.

Полиция начала расследование по факту взрыва.

На прошлой неделе в результате взрыва в порту на северо-западе Турции недалеко от Стамбула в понедельник получили ранения по меньшей мере 12 человек.

По данным турецких СМИ, взрыв произошел в одном из зернохранилищ с пшеницей в момент разгрузки зерна одним из судов.