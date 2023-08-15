Дуда анонсував зміни до структури управління в армії

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив плани змін до структури управління в армії, зокрема щодо створення Командування об’єднаних сил.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Президент оголосив, що вважає за необхідне створити Командування об’єднаних сил.

"Є явна потреба об’єднати систему командування польською армією… Вірю, що внаслідок змін, які будуть запропоновані у найближчому майбутньому, законодавчих змін, буде створене Командування об’єднаних сил, нагляд за яким буде мати начальник Генерального штабу", – заявив Дуда.

Він також оголосив про наміри відновити командування родів військ, загальна структура якого буде однаковою у мирний і воєнний час.

"Створення об’єднаної системи командування, уніфікованих процедур для мирного і воєнного часу допоможе нам виходити зі складних ситуацій, якщо Польща опиниться перед зовнішньою загрозою… Ролі будуть розподілені, завдання визначені, виконання відпрацьоване – кожен буде знати, де він має бути і які його обов’язки", – сказав президент.

Нагадаємо, 15 серпня Польща проводить великий парад до Дня збройних сил. Через дійство, яке називають найбільшим за останні 30 років, частину центру Варшави перекрили для водіїв та пішоходів на більшу частину дня.

Будуть присутні 210 підрозділів польських сил і союзників, представлені понад 2000 військовослужбовцями та 92 одиницями авіації. Планують показати найновіші зразки техніки, яка є на озброєнні Польщі – власного, американського та корейського виробництва, зокрема й нещодавно отримані танки Abrams.