Литва визнала понад одну тисячу громадян РФ і Білорусі загрозою нацбезпеці

З кінця 2022 року, після запровадження спеціальної анкети, Литва визнала загрозою національній безпеці 1164 білорусів та росіян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT із посиланням на Департамент міграції країни.

Відомство встановило, що 910 громадян Білорусі становлять загрозу нацбезпеці. 337 із них відмовили у видачі дозволу на тимчасове проживання в Литві, 121 – у продовженні такого документа.

Крім того, 205 білорусам анулювали дозволи на тимчасове проживання, які діяли раніше, двом громадянам Білорусі відмовили у видачі дозволів на постійне проживання в Литві. Ще у чотирьох відкликали такі документи, тоді як 241 білорусу відмовили у видачі литовської візи.

За даними відомства, 254 громадяни РФ визнали такими, що становлять загрозу нацбезпеці країни. Із них 43 росіянам відмовили у видачі тимчасової посвідки на проживання в Литві, 46 – у продовженні.

До того ж, 59 громадянам Росії анулювали дозволи на тимчасове проживання, що діяли раніше, 52 громадянина РФ втратили посвідку на постійне проживання в Литві. Двом росіянам вирішили не видавати посвідку на постійне проживання за першого звернення, а ще 52 громадянам РФ відмовили у видачі національних віз Литви.

Усі повнолітні громадяни Білорусі та РФ зобов'язані заповнювати анкету під час подання ними клопотань про видачу або зміну документа, що дає або підтверджує право на проживання в Литві, про видачу нового дозволу на тимчасове проживання або видачу національної візи. Анкета вимагає вказати певну інформацію, а також висловити ставлення до російської агресії в Україні.

Нагадаємо, Литва збентежена ризиками для своєї безпеки після переміщення тисяч "вагнерівців" до Білорусі.

Раніше голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що закриття кордону з Білоруссю є лише "питанням часу".

Перед цим віцеміністр внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс повідомив про рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю, додавши, що їх назвуть трохи пізніше.