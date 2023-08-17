У найбільшому аеропорту Німеччини скасували низку рейсів через сильні зливи

У німецькому Франкфурті-на-Майні напередодні через сильні зливи скасували десятки рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

До пізнього вечора на злітно-посадковій смузі зібралася велика кількість води, внаслідок чого пасажири не могли вийти з літаків після приземлення.

На опублікованих у соцмережах видно, як літаки стоять у великій кількості води, а на задньому плані спалахують блискавки.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦



pic.twitter.com/05ZAoFO2WN — Flight Emergency (@FlightEmergency) August 16, 2023

Внаслідок негоди в аеропорту Франкфурта скасували 70 рейсів, ще 23 рейси перенаправили в інші аеропорти.

Представник аеропорту підтвердив, що наземне обслуговування було зупинено більш ніж на дві години.

За попередніми оцінками, ситуація зі скасуванням рейсів зачепила близько тисячі пасажирів.

Німецька метеорологічна служба (DWD) напередодні оголошувала штормове попередження для всієї землі Гессен.

Дощ, штормовий вітер і блискавки, що супроводжували сильні грози, стали причиною численних виїздів пожежних підрозділів.

Метеорологи зафіксували понад 25 000 ударів блискавок протягом однієї години. Швидкість вітру сягала 81 кілометра на годину.

Раніше повідомлялося, що у центральній частині Польщі пройшов сильний смерч, зірвавши дахи і пошкодивши лінії електропередачі.

У Норвегії після проливних дощів обвалився залізничний міст через річку.