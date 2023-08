У найбільшому аеропорту Німеччини скасували низку рейсів через сильні зливи

У німецькому Франкфурті-на-Майні напередодні через сильні зливи скасували десятки рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

До пізнього вечора на злітно-посадковій смузі зібралася велика кількість води, внаслідок чого пасажири не могли вийти з літаків після приземлення.

На опублікованих у соцмережах видно, як літаки стоять у великій кількості води, а на задньому плані спалахують блискавки.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦



pic.twitter.com/05ZAoFO2WN