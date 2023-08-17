Довкола польської Лодзі пройшов смерч, багато зірваних дахів
В районі Лодзі, що у центральній частині Польщі, пройшов сильний смерч, зірвавши дахи і пошкодивши лінії електропередачі.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Від стихії найбільше постраждали райони містечок Серадз та Буженін.
У найбільш постраждалому селі зірвало покрівлі семи будівель. Пожежно-рятувальні служби розповідають, що смерч тривав близько 5 хвилин, переміщуючись і зрушуючи "один дах за іншим".
Загальні дані про збитки у громадах ще збирають.
Вітер також поламав дерева та пошкодив лінії електропередачі.
Нагадаємо, на початку місяця негода на півночі Польщі не дала приземлитися президентському літаку у Гданську, а двоє людей постраждали від влучання блискавки.
У Хорватії наприкінці липня буревій завдав великих збитків у багатьох містах.