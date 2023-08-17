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Довкола польської Лодзі пройшов смерч, багато зірваних дахів

Четвер, 17 серпня 2023, 09:16

В районі Лодзі, що у центральній частині Польщі, пройшов сильний смерч, зірвавши дахи і пошкодивши лінії електропередачі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Від стихії найбільше постраждали райони містечок Серадз та Буженін. 

У найбільш постраждалому селі зірвало покрівлі семи будівель. Пожежно-рятувальні служби розповідають, що смерч тривав близько 5 хвилин, переміщуючись і зрушуючи "один дах за іншим". 

 

Загальні дані про збитки у громадах ще збирають. 

 

Вітер також поламав дерева та пошкодив лінії електропередачі.

Нагадаємо, на початку місяця негода на півночі Польщі не дала приземлитися президентському літаку у Гданську, а двоє людей постраждали від влучання блискавки.

У Хорватії наприкінці липня буревій завдав великих збитків у багатьох містах. 

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