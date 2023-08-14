У Норвегії після сильних дощів обвалився залізничний міст

На південному сході Норвегії після проливних дощів обвалився залізничний міст через річку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР з посиланням на владу Норвегії.

Bane NOR, державне агентство, що відповідає за залізничну інфраструктуру Норвегії, заявило, що центральна секція сталевого мосту через річку Лааген сповзла у воду "через пошкодження центрального фундаменту".

Тиждень тому весь рух мостом було зупинено через побоювання, що він може обвалитися: вода у ріці сильно піднялася.

"Bane NOR тільки почала розслідувати ступінь пошкодження мосту в понеділок вранці, коли його середня частина сповзла в річку", – йдеться в заяві відомства.

Міст має довжину 172,5 метр і три прольоти. Він був побудований у 1957 році.

Дощі, що випали в країні, призвели до евакуації тисяч людей на південному сході минулого тижня.

Шторм "Ганс" пройшов Північною Європою, спричинивши перебої у транспортному сполученні, повені та відключення електроенергії. Щонайменше троє людей загинули.

Дамба гідроелектростанції на південному сході Норвегії частково зруйнувалася, коли вода прорвалася крізь неї.