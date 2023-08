В крупнейшем аэропорту Германии отменили ряд рейсов из-за сильных ливней

В немецком Франкфурте-на-Майне накануне из-за сильных ливней отменили десятки рейсов в крупнейшем аэропорту Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

К позднему вечеру на взлетно-посадочной полосе собралось большое количество воды, в результате чего пассажиры не могли выйти из самолетов после приземления.

На опубликованных в соцсетях видно, как самолеты стоят в большом количестве воды, а на заднем плане вспыхивают молнии.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦



pic.twitter.com/05ZAoFO2WN