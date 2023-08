Генштаб показав, як канадські інструктори вчать українців зачищати окопи

Генштаб ЗСУ показав фрагменти тренувань у Британії, на яких канадські інструктори вчать українських піхотинців заходити у ворожі окопи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В опублікованому відео – фрагменти тренувань для українців, які проводять канадські інструктори в рамках операції Interflex, що проходить у Британії за участю низки інших союзників.

🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 Canadian instructors train Ukrainian recruits to attack and clear trenches of the enemy at one of the training grounds in Great Britain, assault exercises are practiced during the multinational training operation "INERFLEX". pic.twitter.com/qqynmvQyia