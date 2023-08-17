Укр Рус Eng

Генштаб показав, як канадські інструктори вчать українців зачищати окопи

відео
Четвер, 17 серпня 2023, 12:07

Генштаб ЗСУ показав фрагменти тренувань у Британії, на яких канадські інструктори вчать українських піхотинців заходити у ворожі окопи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В опублікованому відео – фрагменти тренувань для українців, які проводять канадські інструктори в рамках операції Interflex, що проходить у Британії за участю низки інших союзників.

Українські піхотинці навчалися атакувати позиції противника і зачищати окопи. 

Резніков показав нові бронемашини, які Україні подарувала Канада

Нагадаємо, раніше Британія повідомила про завершення вишколу близько 900 українських морпіхів. Вони відпрацьовували роботу з піхотною зброєю, операції на воді на малих човнах та рейди на берег.

В середині липня повідомляли, що країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України допомогли підготувати 17 українських бригад і значна їх частина ще не задіяна в бойових діях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Канада