Генштаб показал, как канадские инструкторы учат украинцев зачищать окопы

Генштаб ВСУ показал фрагменты тренировок в Британии, на которых канадские инструкторы учат украинских пехотинцев заходить во вражеские окопы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В опубликованном видео – фрагменты тренировок для украинцев, которые проводят канадские инструкторы в рамках операции Interflex, проходящей в Великобритании с участием ряда других союзников.

🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 Canadian instructors train Ukrainian recruits to attack and clear trenches of the enemy at one of the training grounds in Great Britain, assault exercises are practiced during the multinational training operation "INERFLEX". pic.twitter.com/qqynmvQyia — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) August 17, 2023

Украинские пехотинцы учились атаковать позиции противника и зачищать окопы.

Напомним, ранее Британия сообщила о завершении подготовки около 900 украинских морпехов. Они отрабатывали работу с пехотным оружием, операции на воде на малых лодках и рейды на берег.

В середине июля сообщалось, что страны-участницы Контактной группы по вопросам обороны Украины помогли подготовить 17 украинских бригад и значительная их часть еще не задействована в боевых действиях.