Генштаб показал, как канадские инструкторы учат украинцев зачищать окопы

Генштаб ВСУ показал фрагменты тренировок в Британии, на которых канадские инструкторы учат украинских пехотинцев заходить во вражеские окопы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В опубликованном видео – фрагменты тренировок для украинцев, которые проводят канадские инструкторы в рамках операции Interflex, проходящей в Великобритании с участием ряда других союзников.

🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 Canadian instructors train Ukrainian recruits to attack and clear trenches of the enemy at one of the training grounds in Great Britain, assault exercises are practiced during the multinational training operation "INERFLEX". pic.twitter.com/qqynmvQyia