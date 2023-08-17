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Генштаб показал, как канадские инструкторы учат украинцев зачищать окопы

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Четверг, 17 августа 2023, 12:07

Генштаб ВСУ показал фрагменты тренировок в Британии, на которых канадские инструкторы учат украинских пехотинцев заходить во вражеские окопы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В опубликованном видео – фрагменты тренировок для украинцев, которые проводят канадские инструкторы в рамках операции Interflex, проходящей в Великобритании с участием ряда других союзников.

Украинские пехотинцы учились атаковать позиции противника и зачищать окопы.

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Напомним, ранее Британия сообщила о завершении подготовки около 900 украинских морпехов. Они отрабатывали работу с пехотным оружием, операции на воде на малых лодках и рейды на берег.

В середине июля сообщалось, что страны-участницы Контактной группы по вопросам обороны Украины помогли подготовить 17 украинских бригад и значительная их часть еще не задействована в боевых действиях.

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