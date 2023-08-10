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Резніков показав нові бронемашини, які Україні подарувала Канада

Четвер, 10 серпня 2023, 08:03

Міністр оборони України показав нові бронемашини Senator, які Україна отримала від Канади. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Резніков подякував канадським колегам Аніті Ананд і Біллу Блеру і народу Канади за передані броньовані машини Senator від канадського виробника Roshel.

"Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже це люди перемагають у війні", – зазначив Резніков.

Він зазначив, що радий з приводу того, що Канада і Україна мають однакові погляди на ситуацію на полі бою. 

Рішення про додаткові 200 таких бронемашин для України оголосили ще у січні, вісім машин, як зазначають на сайті уряду, прибули у травні. Передача решти машин "у процесі".

Roshel Senator – маневренні бронемашини, які можна адаптувати для дуже різних задач, і вважаються дуже високоякісною технікою. Їх можна використовувати для переміщення особового складу, встановлювати на них зброю, використовувати для евакуації поранених.  

Нагадаємо, у липні Канада оголосила нові санкції проти фізичних і юридичних осіб у зв'язку з війною Росії проти України. 

Також у липні оголосили про запуск нової програми постійного проживання для українських біженців.

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