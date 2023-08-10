Резніков показав нові бронемашини, які Україні подарувала Канада

Міністр оборони України показав нові бронемашини Senator, які Україна отримала від Канади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Резніков подякував канадським колегам Аніті Ананд і Біллу Блеру і народу Канади за передані броньовані машини Senator від канадського виробника Roshel.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I'm glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023

"Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже це люди перемагають у війні", – зазначив Резніков.

Він зазначив, що радий з приводу того, що Канада і Україна мають однакові погляди на ситуацію на полі бою.

Рішення про додаткові 200 таких бронемашин для України оголосили ще у січні, вісім машин, як зазначають на сайті уряду, прибули у травні. Передача решти машин "у процесі".

Roshel Senator – маневренні бронемашини, які можна адаптувати для дуже різних задач, і вважаються дуже високоякісною технікою. Їх можна використовувати для переміщення особового складу, встановлювати на них зброю, використовувати для евакуації поранених.

Нагадаємо, у липні Канада оголосила нові санкції проти фізичних і юридичних осіб у зв'язку з війною Росії проти України.

Також у липні оголосили про запуск нової програми постійного проживання для українських біженців.