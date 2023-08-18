Колишньому канцлеру Австрії висунули звинувачення у неправдивих свідченнях

Колишньому канцлеру Австрії Себастьяну Курцу висунули офіційні звинувачення у наданні неправдивих свідчень парламентській комісії, яка розслідує корупцію в австрійському уряді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Слідчі Міністерства юстиції Австрії заявили, що Курцу загрожує до трьох років ув'язнення, якщо його визнають винним.

Влада перевіряла заяви Курца щодо призначення керівників державної холдингової компанії OeBAG.

Сам колишній канцлер заперечує звинувачення на свою адресу.

"Звинувачення є неправдивими, і ми з нетерпінням чекаємо, коли правда нарешті з'ясується, і коли безпідставність цих звинувачень буде доведена в суді", – написав Курц у Twitter.

Прокуратура почала розслідування заяв Курца, коли він ще обіймав посаду канцлера.

Розслідування є частиною масштабного корупційного скандалу в Австрії, що виник після витоку відео, на якому колишній лідер ультраправих Гайнц-Крістіан Штрахе обговорює фінансування партії на іспанському курорті Ібіца.

У червні Курц став об’єктом нової хвилі звинувачень у корупції, пов'язаних з маніпуляціями з державними коштами під час виборів та опитувань громадської думки.

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