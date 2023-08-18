Бывшему канцлеру Австрии предъявили обвинения в ложных показаниях

Бывшему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу выдвинули официальные обвинения в даче ложных показаний парламентской комиссии, которая расследует коррупцию в австрийском правительстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Следователи Министерства юстиции Австрии заявили, что Курцу грозит до трех лет заключения, если его признают виновным.

Власти проверяли заявления Курца о назначении руководителей государственной холдинговой компании OeBAG.

Сам бывший канцлер отрицает обвинения в свой адрес.

"Обвинения ложны, и мы с нетерпением ждем, когда правда наконец выяснится, и когда безосновательность этих обвинений будет доказана в суде", – написал Курц в Twitter.

Прокуратура начала расследование заявлений Курца, когда он еще занимал должность канцлера.

Расследование является частью масштабного коррупционного скандала в Австрии, возникшего после утечки видео, на котором бывший лидер ультраправых Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает финансирование партии на испанском курорте Ибица.

В июне Курц стал объектом новой волны обвинений в коррупции, связанных с манипуляциями с государственными средствами во время выборов и опросов общественного мнения.

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