Закон про Центр боротьби з дезінформацією набув чинності у Молдові

Після публікації в "Офіційному віснику" в Молдові набув чинності закон про Центр стратегічних комунікацій і боротьби з дезінформацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє moldpres.md.

Завданням Центру стратегічних комунікацій і боротьби з дезінформацією буде зміцнення співробітництва між установами Молдови в боротьбі з дезінформацією, маніпулюванням інформацією та іноземним втручанням, які становлять небезпеку або можуть завдати шкоди національній безпеці і поставити під загрозу національні інтереси.

Відомство покликане здійснювати необхідні заходи щодо забезпечення безпеки інформаційного простору та підвищення ступеня стійкості суспільства в Молдові перед обличчям загроз.

Зазначається, що заходи, які Центр вживатиме щодо інших органів влади та приватного сектору, матимуть рекомендаційний характер.

Водночас відомство матиме право вносити до органів державної влади пропозиції щодо зміни нормативної бази, а також повідомляти правоохоронні органи в разі виявлення порушень національного законодавства в цій сфері.

Керувати Центром буде директор, якого призначить парламент за пропозицією президента Молдови строком на п'ять років. Кандидатуру директора оберуть за результатами публічного конкурсу, організованого главою держави.

Парламент Молдови 14 липня затвердив ініційований президенткою Маєю Санду законопроєкт про створення державного Центру стратегічних комунікацій і боротьби з дезінформацією.

Наприкінці травня цього року Санду запропонувала створити Національний центр боротьби із пропагандою "Патріот", який пізніше змінив свою назву.

За задумом, центр буде мати дві основні функції – виявляти поширювану дезінформацію, протидіяти цим кампаніям і повідомляти громадськості достовірну інформацію, а також працювати з іншими урядовими структурами для підвищення стійкості країни до дезінформації.

"Щодня Кремль та злочинні угруповання здійснюють гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб сіяти ненависть у Молдові, ослаблювати нашу взаємну довіру і довіру до держави", – пояснювала необхідність створення центру Санду.

Нагадаємо, у травні ЄС офіційно запустив цивільну місію для Молдови, метою якої буде підвищення стійкості країни перед гібридними загрозами.