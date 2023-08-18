Закон о Центре борьбы с дезинформацией вступил в силу в Молдове

После публикации в "Официальном вестнике" в Молдове вступил в силу закон о Центре стратегических коммуникаций и борьбе с дезинформацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает moldpres.md.

Задачей Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией будет укрепление сотрудничества между учреждениями Молдовы в борьбе с дезинформацией, манипулированием информацией и иностранным вмешательством, которые представляют опасность или могут нанести ущерб национальной безопасности и поставить под угрозу национальные интересы.

Ведомство призвано осуществлять необходимые меры по обеспечению безопасности информационного пространства и повышению степени устойчивости общества в Молдове перед лицом угроз.

Отмечается, что меры, которые Центр будет предпринимать в отношении других органов власти и частного сектора, будут носить рекомендательный характер.

При этом ведомство будет иметь право вносить в органы государственной власти предложения по изменению нормативной базы, а также уведомлять правоохранительные органы в случае выявления нарушений национального законодательства в данной сфере.

Руководить Центром будет директор, которого назначит парламент по предложению президента Молдовы сроком на пять лет. Кандидатуру директора выберут по результатам публичного конкурса, организованного главой государства.

Парламент Молдовы 14 июля утвердил инициированный президентом Майей Санду законопроект о создании государственного Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.

В конце мая этого года Санду предложила создать Национальный центр борьбы с пропагандой "Патриот", который позже изменил свое название.

По замыслу, центр будет иметь две основные функции – выявлять распространяемую дезинформацию, противодействовать этим кампаниям и сообщать общественности достоверную информацию, а также работать с другими правительственными структурами для повышения устойчивости страны к дезинформации.

Напомним, в мае ЕС официально запустил гражданскую миссию для Молдовы, целью которой будет повышение устойчивости страны перед гибридными угрозами.