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Парламент Молдови створив державний центр протидії дезінформації

П'ятниця, 14 липня 2023, 18:08

Парламент Молдови 14 липня затвердив ініційований президенткою Маєю Санду законопроєкт про створення державного Центру стратегічних комунікацій і боротьби з дезінформацією. 

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

За ухвалення законопроєкту проголосували 56 депутатів.

Автори проєкту заявили, що нова установа протидіятиме дезінформації та маніпуляціям. 

Одне з її завдань – зміцнення співпраці між установами в боротьбі з дезінформацією, маніпуляцією та іноземним втручанням.

Директора нової установи призначить Мая Санду на основі конкурсу. 

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Наприкінці травня цього року Санду запропонувала створити Національний центр боротьби із пропагандою "Патріот", який пізніше змінив свою назву.

Цей орган буде координувати та впроваджувати державу політику у сфері інформаційної безпеки та займатися стратегічною комунікацією для протидії дезінформації. 

За задумом, центр буде мати дві основні функції – виявляти поширювану дезінформацію, протидіяти цим кампаніям і повідомляти громадськості достовірну інформацію, а також працювати з іншими урядовими структурами для підвищення стійкості країни до дезінформації. 

"Щодня Кремль та злочинні угруповання здійснюють гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб сіяти ненависть у Молдові, ослаблювати нашу взаємну довіру і довіру до держави", – пояснювала необхідність створення центру Санду.

Нагадаємо, у травні ЄС офіційно запустив цивільну місію для Молдови, метою якої буде підвищення стійкості країни перед гібридними загрозами.

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