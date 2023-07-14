Парламент Молдови створив державний центр протидії дезінформації

Парламент Молдови 14 липня затвердив ініційований президенткою Маєю Санду законопроєкт про створення державного Центру стратегічних комунікацій і боротьби з дезінформацією.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

За ухвалення законопроєкту проголосували 56 депутатів.

Автори проєкту заявили, що нова установа протидіятиме дезінформації та маніпуляціям.

Одне з її завдань – зміцнення співпраці між установами в боротьбі з дезінформацією, маніпуляцією та іноземним втручанням.

Директора нової установи призначить Мая Санду на основі конкурсу.

Наприкінці травня цього року Санду запропонувала створити Національний центр боротьби із пропагандою "Патріот", який пізніше змінив свою назву.

Цей орган буде координувати та впроваджувати державу політику у сфері інформаційної безпеки та займатися стратегічною комунікацією для протидії дезінформації.

За задумом, центр буде мати дві основні функції – виявляти поширювану дезінформацію, протидіяти цим кампаніям і повідомляти громадськості достовірну інформацію, а також працювати з іншими урядовими структурами для підвищення стійкості країни до дезінформації.

"Щодня Кремль та злочинні угруповання здійснюють гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб сіяти ненависть у Молдові, ослаблювати нашу взаємну довіру і довіру до держави", – пояснювала необхідність створення центру Санду.

Нагадаємо, у травні ЄС офіційно запустив цивільну місію для Молдови, метою якої буде підвищення стійкості країни перед гібридними загрозами.