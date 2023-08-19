Байден: Росія вже програла

Американський президент Джо Байден вважає, що Росія вже не зможе досягти заявлених цілей свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", так Байден висловився під час пресконференції з лідерами Японії та Південної Кореї в Кемп-Девіді у п’ятницю.

Президент США підкреслив серйозність розв’язаної Росією війни проти України, зауваживши, що вона призвела до кризи "вільного й відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права".

"Думка про те, що решта світу сяде й скаже: "Ну, це лише європейська проблема", – не відповідає дійсності. Такого вторгнення не було з часів Другої світової війни", – сказав Байден.

Він подякував Японії, яка зараз головує в "Групі семи", за лідерство в питаннях підтримки України, зокрема в плані фінансової та гуманітарної допомоги.

"Дозвольте мені висловитись так. Росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, яку вона заявила. Це неможливо", – зазначив американський президент.

Також Байден запевнив, що його посадовці дуже тісно співпрацюють із представниками президента України щодо впровадження "формули миру", дотримуючись принципу "нічого про Україну без України".

У липні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія "вже програла війну" в Україні, враховуючи те, що її цілями на початку вторгнення було "стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет, підпорядкувати її Росії".