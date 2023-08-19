Байден: Россия уже проиграла

Американский президент Джо Байден считает, что Россия уже не сможет достичь заявленных целей своего полномасштабного вторжения в Украину.

Как пишет "Европейская правда", так Байден высказался во время пресс-конференции с лидерами Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде в пятницу.

Президент США подчеркнул серьезность развязанной Россией войны против Украины, отметив, что она привела к кризису "свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права".

"Мысль о том, что остальной мир сядет и скажет: "Ну, это всего лишь европейская проблема", – не соответствует действительности. Такого вторжения не было со времен Второй мировой войны", – сказал Байден.

Он поблагодарил Японию, которая сейчас председательствует в "Группе семи", за лидерство в вопросах поддержки Украины, в частности в плане финансовой и гуманитарной помощи.

"Позвольте мне высказаться так. Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, которую она заявила. Это невозможно", – отметил американский президент.

Также Байден заверил, что его чиновники очень тесно сотрудничают с представителями президента Украины по внедрению "формулы мира", придерживаясь принципа "ничего об Украине без Украины".

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "уже проиграла войну" в Украине, учитывая то, что ее целями в начале вторжения было "стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее России".