Литва повністю отримала партію з 200 позашляховиків JLTV, очікує ще 300

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у суботу повідомив про отримання останньої частини партії у 200 американських броньованих позашляховиків JLTV (Joint Light Tactical Vehicles).

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Литва отримує останні з 200 придбаних у 2019 році машин JLTV", – написав Анушаускас у Twitter

Він додав, що з 2024 року литовські Сили оборони почнуть отримувати додаткові 300 броньованих позашляховиків за угодою, укладеною зі США минулоріч.

🇱🇹 is receiving last of the 200 bought JLTV’s in 2019. From next year we will begin to receive 300 additional JLTV’s by the agreement made with the 🇺🇸 in 2022. pic.twitter.com/z8zL1mXMPp