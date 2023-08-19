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Литва повністю отримала партію з 200 позашляховиків JLTV, очікує ще 300

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Субота, 19 серпня 2023, 14:04

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у суботу повідомив про отримання останньої частини партії у 200 американських броньованих позашляховиків JLTV (Joint Light Tactical Vehicles).

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Литва отримує останні з 200 придбаних у 2019 році машин JLTV", – написав Анушаускас у Twitter

Він додав, що з 2024 року литовські Сили оборони почнуть отримувати додаткові 300 броньованих позашляховиків за угодою, укладеною зі США минулоріч.

JLTV є найсучаснішими у світі тактичними броньованими позашляховиками, який забезпечує високий рівень захисту екіпажу. Ці технічно досконалі позашляховики забезпечують високу ефективність в операціях з розвідки, артилерійської та повітряної підтримки.

Бронеавтомобілі JLTV розроблялися як високомобільні та броньовані транспортні засоби для заміни HMMWV, які прийшли на озброєння у 1980-х роках і не мали відповідного до сьогоднішніх потреб США бронезахисту.

Наявні позашляховики баштові, озброєні 12,7-мм кулеметами M2 QCB, перевозять 5 десантників з озброєнням. Виробляє всюдиходи американська компанія Oshkosh Defense.

Як відомо, Литва планує придбати танки на два мільярди євро, що стане найбільшою оборонною закупівлею країни.

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Литва