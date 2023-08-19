Литва полностью получила партию из 200 внедорожников JLTV, ожидает еще 300

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в субботу сообщил о получении последней части партии в 200 американских бронированных внедорожников JLTV (Joint Light Tactical Vehicles).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Литва получает последние из 200 приобретенных в 2019 году машин JLTV", – написал Анушаускас в Twitter

Он добавил, что с 2024 года литовские Силы обороны начнут получать дополнительные 300 бронированных внедорожников по соглашению, заключенному с США в прошлом году.

🇱🇹 is receiving last of the 200 bought JLTV’s in 2019. From next year we will begin to receive 300 additional JLTV’s by the agreement made with the 🇺🇸 in 2022. pic.twitter.com/z8zL1mXMPp — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 19, 2023

JLTV являются самыми современными в мире тактическими бронированными внедорожниками, который обеспечивает высокий уровень защиты экипажа. Эти технически совершенные внедорожники обеспечивают высокую эффективность в операциях по разведке, артиллерийской и воздушной поддержке.

Бронеавтомобили JLTV разрабатывались как высокомобильные и бронированные транспортные средства для замены HMMWV, которые пришли на вооружение в 1980-х годах и не имели соответствующей сегодняшним потребностям США бронезащиты.

Имеющиеся внедорожники башенные, вооруженные 12,7-мм пулеметами M2 QCB, перевозят 5 десантников с вооружением. Производит вездеходы американская компания Oshkosh Defense.

Как известно, Литва планирует приобрести танки на два миллиарда евро, что станет крупнейшей оборонной закупкой страны.