Литва полностью получила партию из 200 внедорожников JLTV, ожидает еще 300

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в субботу сообщил о получении последней части партии в 200 американских бронированных внедорожников JLTV (Joint Light Tactical Vehicles).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Литва получает последние из 200 приобретенных в 2019 году машин JLTV", – написал Анушаускас в Twitter

Он добавил, что с 2024 года литовские Силы обороны начнут получать дополнительные 300 бронированных внедорожников по соглашению, заключенному с США в прошлом году.

🇱🇹 is receiving last of the 200 bought JLTV’s in 2019. From next year we will begin to receive 300 additional JLTV’s by the agreement made with the 🇺🇸 in 2022. pic.twitter.com/z8zL1mXMPp