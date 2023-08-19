У Румунії православна єпархія продає значки з гербом Росії

Томіська архієпархія Румунської православної церкви у своій сувенірній крамниці продовжує продавати значки з гербом Росії попри повномасштабну агресію останньої проти України.

Це з’ясували журналісти румунського порталу Replica Online, повідомляє "Європейська правда".

Хоча Румунія виявила солідарність із біженцями з України, які втекли від російської агресії, в Томіській архієпископії є крамниця, де можна купити свічки та інші сувеніри, і серед ікон, браслетів та інших церковних предметів є значок із російським гербом.

"Двоголовий орел. Це слов'янське уявлення про те, що сила держави перебуває всередині Церкви. Він у рамці, а святий Георгій у центрі – більш урочистий", – так символізм значка пояснила продавчиня крамниці.

Фото: Replica Online

Румунське видання HotNews.ro також нагадує, що минулого року архиєпископ Томіський Феодосій вихваляв Владіміра Путіна та Дмитрія Медвєдєва, які, за його словами, "не такі лихі, як їх усі малюють".

"Звичайно, вони мають свої гріхи. Вони не відповідають за гріхи батьків, які принесли комунізм. Але не вони його принесли. Ті, хто приніс комунізм, західні люди, вони насаджували комунізм. Що Маркс і Енгельс не з Росії. Вони мають інше походження", – якось так тоді пояснив це Феодосій.

Нині Томіська архієпархія перебуває в центрі нового скандалу: священик Еуджен Танесеску подав у відставку з посади прессекретаря й радника з питань ЗМІ після публікації аудіозаписів, на яких він нібито обговорює Анету Бадіу – колишню ясновидицю, яка нібито має вплив на Папу Феодосія.

Томіська архиєпархія оголосила, що проводить внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, хто записував приватні телефонні розмови.

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