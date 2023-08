Історичний центр Венеції частково затопило: втретє у цей час за понад 100 років

Відому площу Святого Марка в історичному центрі Венеції частково затопило внаслідок високого припливу.

Як пише "Європейська правда", вечірні кадри з площі опублікувало агентство Reuters.

Італійська газета La Repubblica зазначає, що піковий рівень води 1 серпня сягнув одного метра – втретє у цю пору року з 1872 року.

Попереднього разу приплив такого рівня посеред літа спостерігали 30 серпня 2020 року і 28 серпня 1995 року.

Базиліка Святого Марка залишилася непідтопленою завдяки скляному захисту, який встановили нещодавно.

Italy's Venice was inundated by a high tide, leaving its famed St. Mark's Square partially flooded https://t.co/71eK1DCYDQ pic.twitter.com/5KH49gSWNN