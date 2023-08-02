Історичний центр Венеції частково затопило: втретє у цей час за понад 100 років

Відому площу Святого Марка в історичному центрі Венеції частково затопило внаслідок високого припливу.

Як пише "Європейська правда", вечірні кадри з площі опублікувало агентство Reuters.

Італійська газета La Repubblica зазначає, що піковий рівень води 1 серпня сягнув одного метра – втретє у цю пору року з 1872 року.

Попереднього разу приплив такого рівня посеред літа спостерігали 30 серпня 2020 року і 28 серпня 1995 року.

Базиліка Святого Марка залишилася непідтопленою завдяки скляному захисту, який встановили нещодавно.

Italy's Venice was inundated by a high tide, leaving its famed St. Mark's Square partially flooded https://t.co/71eK1DCYDQ pic.twitter.com/5KH49gSWNN — Reuters (@Reuters) August 2, 2023

Спеціальні захисні шлюзи, які створили для захисту Венеції від підтоплень, цього разу не активувалися, тому що для їхнього запуску потрібно, щоб висота припливу становила понад 120 см.

Раніше цього тижня Комітет світової спадщини ЮНЕСКО запропонував внести Венецію до переліку об’єктів світової спадщини у небезпеці, вказавши на руйнування історичного вигляду міста й прилеглої до нього лагуни.

Таке рішення розглядали ще два роки тому, але так і не ухвалили: за кілька тижнів до того Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити в центр міста.