Исторический центр Венеции частично затопило: в третий раз в это время за более чем 100 лет

Известную площадь Святого Марка в историческом центре Венеции частично затопило в результате высокого прилива.

Как пишет "Европейская правда", вечерние кадры с площади опубликовало агентство Reuters.

Итальянская газета La Repubblica отмечает, что пиковый уровень воды 1 августа достиг одного метра – третий раз в это время года с 1872 года.

В предыдущий раз прилив такого уровня посреди лета наблюдали 30 августа 2020 года и 28 августа 1995 года.

Базилика Святого Марка осталась неподтопленной благодаря стеклянной защите, которую установили недавно.

Italy's Venice was inundated by a high tide, leaving its famed St. Mark's Square partially flooded https://t.co/71eK1DCYDQ pic.twitter.com/5KH49gSWNN