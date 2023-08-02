Исторический центр Венеции частично затопило: в третий раз в это время за более чем 100 лет

Известную площадь Святого Марка в историческом центре Венеции частично затопило в результате высокого прилива.

Как пишет "Европейская правда", вечерние кадры с площади опубликовало агентство Reuters.

Итальянская газета La Repubblica отмечает, что пиковый уровень воды 1 августа достиг одного метра – третий раз в это время года с 1872 года.

В предыдущий раз прилив такого уровня посреди лета наблюдали 30 августа 2020 года и 28 августа 1995 года.

Базилика Святого Марка осталась неподтопленной благодаря стеклянной защите, которую установили недавно.

Italy's Venice was inundated by a high tide, leaving its famed St. Mark's Square partially flooded https://t.co/71eK1DCYDQ pic.twitter.com/5KH49gSWNN — Reuters (@Reuters) August 2, 2023

Специальные защитные шлюзы, которые создали для защиты Венеции от подтоплений, на этот раз не активировались, потому что для их запуска нужно, чтобы высота прилива составляла более 120 см.

Ранее на этой неделе Комитет мирового наследия ЮНЕСКО предложил внести Венецию в перечень объектов мирового наследия в опасности, указав на разрушение исторического облика города и прилегающей к нему лагуны.

Такое решение рассматривали еще два года назад, но так и не приняли: за несколько недель до того Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в центр города.