У Греції другу добу вирує масштабна лісова пожежа

У Греції рятувальники другий день борються з масштабною лісовою пожежею, що спалахнула в районі міста Александруполіс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

У районі пожежі працюють 48 пожежних машин з екіпажами з 176 осіб, 10 піших рятувальних груп, яким допомагають сім пожежних літаків і чотири гелікоптери.

🔥#Greece: It looks terrible now in #Alexandroupolis. Houses and cars have been destroyed 😭



