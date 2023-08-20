У Греції другу добу вирує масштабна лісова пожежа

У Греції рятувальники другий день борються з масштабною лісовою пожежею, що спалахнула в районі міста Александруполіс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

У районі пожежі працюють 48 пожежних машин з екіпажами з 176 осіб, 10 піших рятувальних груп, яким допомагають сім пожежних літаків і чотири гелікоптери.

Зараз зусилля зосереджені на великому вогневому фронті, який все ще вирує на схід від села Лутрос. В інших районах ситуація покращилася.

Згоріли будинки в селах Етохорі та Пефка, а також церква в Етохорі.

Крім того, один пожежник був відправлений до лікарні з профілактичних міркувань.

Нагадаємо, у вівторок ввечері спалахнула масштабна лісова пожежа на іспанському острові Тенерифе на тлі спекотної і сухої погоди. Вогонь не вщухає й досі і попри зусилля пожежників виходить з-під контролю.