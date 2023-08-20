У Греції другу добу вирує масштабна лісова пожежа
Неділя, 20 серпня 2023, 14:08
У Греції рятувальники другий день борються з масштабною лісовою пожежею, що спалахнула в районі міста Александруполіс.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.
У районі пожежі працюють 48 пожежних машин з екіпажами з 176 осіб, 10 піших рятувальних груп, яким допомагають сім пожежних літаків і чотири гелікоптери.
🔥#Greece: It looks terrible now in #Alexandroupolis. Houses and cars have been destroyed 😭— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2023
via: @KYTKYTKYTKYTKYT #φωτια #Πυρκαγια #ClimateActionNow #wildfires pic.twitter.com/xiRTHykk3H
Зараз зусилля зосереджені на великому вогневому фронті, який все ще вирує на схід від села Лутрос. В інших районах ситуація покращилася.
Згоріли будинки в селах Етохорі та Пефка, а також церква в Етохорі.
Крім того, один пожежник був відправлений до лікарні з профілактичних міркувань.
Нагадаємо, у вівторок ввечері спалахнула масштабна лісова пожежа на іспанському острові Тенерифе на тлі спекотної і сухої погоди. Вогонь не вщухає й досі і попри зусилля пожежників виходить з-під контролю.