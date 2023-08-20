Пожежі на іспанському Тенерифе виходять з-під контролю

Лісові пожежі на іспанському острові Тенеріфе, що входить до Канарських островів, виходить з-під контролю попри зусилля пожежників, які борються з полум'ям вже четвертий день.

Про це, як пише "Європейська правла", заявив глава ради Канарських островів Фернандо Клавіхо, повідомляє DPA.

За його словами, пожежа охопила вже близько 8400 гектарів землі, що значно більше, ніж раніше, і є значною зміною у порівнянні з попереднім показником.

Він назвав гарною новиною те, що весь південний фронт пожежі "дуже стабільний", але все ж назвав пожежу однією з найгірших на Тенеріфе за останні 40 років.

Reuters

Як завив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, "можна сподіватися, що в найближчі кілька днів, якщо погода буде сприяти, пожежу візьмуть під контроль".

За даними місцевої влади, спочатку в суботу свої домівки залишили 26 тисяч осіб, але пізніше цю цифру переглянули в бік зменшення.

Про постраждалих або зруйновані будинки не повідомляється. Згідно з офіційною інформацією, життя в туристичних районах острова загалом продовжувалося в звичайному режимі.

Раніше повідомлялося, що через подальше поширення лісових пожеж на іспанському Тенерифе місцева влада вирішила евакуювала загалом 26 тисяч людей із 11 міст – у рази більше, ніж напередодні.

Як повідомлялось, пожежа спалахнула у вівторок увечері в гірському національному парку навколо вулкану Тейде, найвищої вершини Іспанії, на тлі спекотної і сухої погоди.

Пекуча спека й суха погода цього літа спричинили надзвичайно сильні лісові пожежі й у інших частинах Європи, зокрема на іспанському острові Ла-Пальма в липні.