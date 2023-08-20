В Греции вторые сутки бушует масштабный лесной пожар

В Греции спасатели второй день борются с масштабным лесным пожаром, вспыхнувшим в районе города Александруполис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

В районе пожара работают 48 пожарных машин с экипажами из 176 человек, 10 пеших спасательных групп, которым помогают семь пожарных самолетов и четыре вертолета.

Сейчас усилия сосредоточены на большом огненном фронте, который все еще бушует к востоку от деревни Лутрос. В других районах ситуация улучшилась.

Сгорели дома в селах Этохори и Пефка, а также церковь в Этохори.

Кроме того, один пожарный был отправлен в больницу по профилактическим соображениям.

Напомним, во вторник вечером вспыхнул масштабный лесной пожар на испанском острове Тенерифе на фоне жаркой и сухой погоды. Огонь не утихает до сих пор и, несмотря на усилия пожарных, выходит из-под контроля.