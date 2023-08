В Греции вторые сутки бушует масштабный лесной пожар

В Греции спасатели второй день борются с масштабным лесным пожаром, вспыхнувшим в районе города Александруполис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

В районе пожара работают 48 пожарных машин с экипажами из 176 человек, 10 пеших спасательных групп, которым помогают семь пожарных самолетов и четыре вертолета.

