В Греции вторые сутки бушует масштабный лесной пожар
В Греции спасатели второй день борются с масштабным лесным пожаром, вспыхнувшим в районе города Александруполис.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.
В районе пожара работают 48 пожарных машин с экипажами из 176 человек, 10 пеших спасательных групп, которым помогают семь пожарных самолетов и четыре вертолета.
🔥#Greece: It looks terrible now in #Alexandroupolis. Houses and cars have been destroyed 😭— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2023
via: @KYTKYTKYTKYTKYT #φωτια #Πυρκαγια #ClimateActionNow #wildfires pic.twitter.com/xiRTHykk3H
Сейчас усилия сосредоточены на большом огненном фронте, который все еще бушует к востоку от деревни Лутрос. В других районах ситуация улучшилась.
Сгорели дома в селах Этохори и Пефка, а также церковь в Этохори.
Кроме того, один пожарный был отправлен в больницу по профилактическим соображениям.
Напомним, во вторник вечером вспыхнул масштабный лесной пожар на испанском острове Тенерифе на фоне жаркой и сухой погоды. Огонь не утихает до сих пор и, несмотря на усилия пожарных, выходит из-под контроля.