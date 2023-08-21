Косово приєдналося до декларації G7 щодо підтримки України

Республіка Косово приєдналася до декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають також декларацією про "гарантії безпеки".

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, опублікувавши документ.

За його словами, "забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії".

The Republic of Kosova joins the G7 Declaration of Support for Ukraine. Ensuring victory for Ukraine—and holding Russia's leaders accountable for their crimes—is essential to the preservation of peace and democracy. Kosova stands ready to contribute to these efforts. pic.twitter.com/yyYLfOGXhL — Albin Kurti (@albinkurti) August 20, 2023

"Косово готове сприяти цим зусиллям", – резюмував Курті.

У заяві прем'єра Косова йдеться про те, що "незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну залишається загрозою міжнародному миру та безпеці", а "очікувані наразі втрати у вигляді людських життів, економічної стагнації та руйнування довкілля були катастрофічними для українського народу".

"Ми вдячні українцям за їх хоробрий опір у захисті наших спільних цінностей включно з демократією, правами людини та глобальним миром і стабільністю, і ми висловлюємо наше глибоке співчуття та співчуття з приводу їх втрати та страждань", – додав Курті.

Він також зауважив, що "наслідки конфлікту також поширилися далеко за межі кордонів України, адже намагаючись відвернути наміри від її незаконної війни Росія намагається дестабілізувати західні Балкани за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні".

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Станом на зараз уже двадцять п’ять держав приєднались до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

Протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.

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