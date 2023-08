Косово присоединилось к декларации G7 по поддержке Украины

Республика Косово присоединилась к декларации "Группы семи" о поддержке Украины, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе, которую условно называют декларацией о "гарантиях безопасности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Twitter сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Он подчеркнул, что обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления "важны для сохранения мира и демократии".

The Republic of Kosova joins the G7 Declaration of Support for Ukraine. Ensuring victory for Ukraine—and holding Russia's leaders accountable for their crimes—is essential to the preservation of peace and democracy. Kosova stands ready to contribute to these efforts. pic.twitter.com/yyYLfOGXhL