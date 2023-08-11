Президент Сербії не вірить, що Зеленський готовий визнати Косово

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що український президент Володимир Зеленський не наважиться визнати незалежність Косова.

Про це він сказав у ефірі телеканалу Happy TV у четвер, його цитує Balkan Insight, повідомляє "Європейська правда".

Вучич сказав, що якби українська влада визнала Косово, вона "зруйнувала б усі свої принципи, на яких базується захист їхньої позиції, зруйнувала б усе".

"Я не думаю, що Зеленський зробить щось подібне", – сказав він.

Визнання Україною Косова стало темою обговорення в Сербії після того, як голова комітету у закордонних справах українського парламенту Олександр Мережко підписав відкритого листа до США, ЄС та Великої Британії, закликавши їх "не приймати політику на Балканах, орієнтовану на Белград", зокрема, коли йдеться про Косово.

Мережко сказав в ефірі косовського телебачення, що в українському парламенті є депутати, які підтримують визнання незалежності Косова.

"Що я бачу як громадянин України, так це те, що Косово на боці України, оскільки Косово запровадило санкції проти Росії, і ви намагаєтеся нас підтримати", – сказав Мережко 7 серпня.

Український посол у Белграді Володимир Толкач запевнив, що Україна не змінила своєї позиції і "поважає територіальну цілісність Сербії".

Однак Толкач додав, що "українське суспільство, яке платить високу ціну за свою свободу, знає, що нейтральна позиція щодо держави-агресора на практиці допомагає агресору здійснювати свої злочини, а не є практичною підтримкою норм міжнародного права – територіальної цілісності України".

Вучич заявив у своєму телевізійному інтерв'ю в четвер, що не бачить "жодних проблем у відносинах з Україною". Він нагадав, що мав розмову із Зеленським на зустрічі Європейського політичного співтовариства в Молдові в червні.

"Це була пристойна розмова, я побачив, що він знає про Сербію набагато більше, ніж я очікував", – сказав Вучич.

Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН. Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії.

Раніше Вучич заявляв, що якщо Україна визнає незалежність Косова, "то втратить усе в один день".

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