Литва подозревает в сотрудничестве с разведкой РФ белорусскую активистку, которой отказала в убежище

Департамент государственной безопасности Литвы считает, что белорусская активистка и номинантка на Нобелевскую премию мира Ольга Карач сотрудничала с российской разведкой, поэтому отказала ей в убежище.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балтийское агентство BNS.

Литовское ведомство указывает, что Карач посещала Россию с 2015 по 2019 год, где встречалась с представителями российской разведки. Им активистка якобы передавала "информацию о белорусском режиме и оппозиции и их деятельности".

По данным литовской разведки, Карач искала поддержки российских властей для своей политической деятельности в Беларуси и обсуждала с представителями российской разведки "возможные политические обязательства перед Россией".

"Российская разведывательная служба может использовать свои контакты с госпожой Карач для деятельности, направленной против Литвы и ее интересов, и поэтому она представляет угрозу для безопасности литовского государства", – говорится в документе Департамента госбезопасности Литвы.

Сама Ольга Карач в комментарии BNS заявила, что информация о сотрудничестве с российской разведкой не соответствует действительности.

"Я посещала различные конференции в России, но ни о каких встречах с сотрудниками спецслужб мне не известно. Конечно, там были разные люди, но откуда я могу знать, что они не сотрудничают с КГБ", – сказала она.

На прошлой неделе стало известно, что Литва не захотела предоставлять убежище Ольге Карач, чью вильнюсскую общественную организацию "Наш дом" выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года. Сама Карач тогда заявила, что ее считаю угрозой национальной безопасности из-за прошлых поездок на конференции в Россию и интервью с российским политиком Владимиром Жириновским в 2021 году.

Глава "Нашего дома" имела вид на жительство в Литве с 2014 года, а в 2022-м подала прошение о предоставлении убежища в стране.

"Наш дом" оказывает гуманитарную, психологическую и другую помощь белорусам как на родине, так и в Литве, а также осуществляет мониторинг нарушений прав человека. Организацию в 2022 году признал экстремистской белорусский режим.