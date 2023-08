ЄС надсилає додаткову допомогу Греції, що бореться з лісовими пожежами

Європейський Союз надсилає до Греції додаткову спецтехніку і пожежні команди.

Про це оголосив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич, повідомляє "Європейська правда".

Ленрарчич розповів, що для допомоги у боротьбі з пожежами в районі Александруполіса через Механізм цивільного захисту ЄС у Грецію спрямовують ще 5 літаків і гелікоптер та фахівців з Німеччини, Швеції, Хорватії та Чехії.

To combat #wildfires in #AlexandroupolisFeres🇬🇷, we are deploying further assistance via #EUCivilProtectionMechanism.



Next to 2 rescEU planes from 🇨🇾 and firefighters from 🇹🇩, 5 more planes and a helicopter from the #rescEU fleet with additional 👨‍🚒 are on the way from 🇩🇪🇭🇷🇸🇪🇨🇿. pic.twitter.com/569AexuRFS