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ЄС надсилає додаткову допомогу Греції, що бореться з лісовими пожежами

Вівторок, 22 серпня 2023, 10:17

Європейський Союз надсилає до Греції додаткову спецтехніку і пожежні команди.

Про це оголосив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич, повідомляє "Європейська правда".

Ленрарчич розповів, що для допомоги у боротьбі з пожежами в районі Александруполіса через Механізм цивільного захисту ЄС у Грецію спрямовують ще 5 літаків і гелікоптер та фахівців з Німеччини, Швеції, Хорватії та Чехії. 

Перед тим до Греції відправили два спецлітаки і велику команду пожежників з Румунії.  

Нагадаємо, у Греції борються одночасно з багатьма пожежами, з них найдавніша – в районі міста Александруполіс на північному сході. По всій території країни через спеку зберігається надзвичайна пожежна небезпека. 

 

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