У Греції спалахнули нові лісові пожежі, є загиблий і постраждалі

Вранці у районі північніше Афін спалахнула нова лісова пожежа, внаслідок якої загинула одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Вогонь спалахнув близько 10 ранку у сільській місцевості району Беотія, що північніше Афін, та в умовах сильного вітру швидко розгорівся. Попередньо причиною пожежі вважають господарські роботи місцевих мешканців.

RES-EMP

На місці працюють понад 50 пожежників, 16 одиниць техніки, два спецлітаки та гелікоптер.

На цей час відомо про одного загиблого внаслідок пожежі – місцевого фермера, що займався розведенням овець. Поліція припускає, що після екстреного сповіщення він побіг рятувати своїх тварин, але задихнувся від густого диму. Вогонь до двору не дійшов.

Вогонь загрожує двом найближчим селам Скерфі й Саранті, їхніх мешканців і туристів з кемпінгу евакуюють. Пожежники спробують не підпустити вогонь до населених пунктів.

INTIME

Окрім того, почалася пожежа на острові Евбея та в Ано Дросіні на північному сході.

Також триває боротьба з вогнем на північному сході Греції в районі міста Александруполіс. Контролювати пожежу складно через сильні вітри.

INTIME

З пожежами борються також на іспанському острові Теренифе, що входить до архіпелагу Канарських островів. Евакуюватися довелося майже 30 тисячам людей.