ЕС направляет дополнительную помощь Греции, которая борется с лесными пожарами

Европейский Союз направляет в Грецию дополнительную спецтехнику и пожарные команды для борьбы с лесными пожарами.

Об этом объявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, сообщает "Европейская правда".

Ленрарчич рассказал, что для помощи в борьбе с пожарами в районе Александруполиса через Механизм гражданской защиты ЕС в Грецию направляют еще 5 самолетов и вертолет и специалистов из Германии, Швеции, Хорватии и Чехии.

To combat #wildfires in #AlexandroupolisFeres🇬🇷, we are deploying further assistance via #EUCivilProtectionMechanism.



Next to 2 rescEU planes from 🇨🇾 and firefighters from 🇹🇩, 5 more planes and a helicopter from the #rescEU fleet with additional 👨‍🚒 are on the way from 🇩🇪🇭🇷🇸🇪🇨🇿. pic.twitter.com/569AexuRFS