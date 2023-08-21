Румунія відправляє 50 вогнеборців на допомогу Греції, де вирують лісові пожежі

Румунія відправить до Греції 50 пожежників і техніку, щоб допомогти країні боротися з лісовими пожежами.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це оголосив керівник Департаменту з надзвичайних ситуацій при МВС Румунії Раед Арафат.

Арафат повідомив, що Румунія відправить команду своїх фахівців на допомогу Греції, як раніше Франції.

"Румунія зараз присутня у Франції. Ми вже мали місії у Греції і сьогодні румунська команда знову вирушить до Греції, у район біля кордону з Туреччиною… Ми підготували команду з 12 одиниць спецтехніки та понад 50 вогнеборців", – розповів посадовець.

Нагадаємо, за останню добу у Греції спалахнули кілька нових лісових пожеж в умовах посухи та сильного вітру, є загиблі і постраждалі.

За останніми повідомленнями грецьких ЗМІ, на цей час в країні сім осередків пожеж – у районі північніше Афін, на острові Евбея та на північному сході біля кордону з Туреччиною.