Байден відвідає саміт G20 в Індії

Президент США Джо Байден у вересні відвідає саміт "Групи двадцяти" наступного місяця в Індії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Джо Байден відвідає Індію з 7 по 10 вересня, щоб взяти участь у саміті G20, повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у вівторок.

Салліван сказав, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії, але не надав подробиць.

На початку серпня західні ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі писали, що президент РФ Владімір Путін досі не виключає особистої появи на саміті "двадцятки".

Під час пандемії у 2020 і 2021 роках Путін брав участь у зустрічах G20 через відеоконференцію. Він також відмовився брати участь у заході 2022 року на Балі, де світові лідери засудили його збройне вторгнення до України.

Минулого тижня повідомлялося, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт "Групи двадцяти", що відбудеться в Індії у вересні.

Перед цим міністр закордонних справ головуючої в G20 Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на майбутній саміт.