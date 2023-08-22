Байден посетит саммит G20 в Индии

Президент США Джо Байден в сентябре посетит саммит "Группы двадцати" в следующем месяце в Индии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Джо Байден посетит Индию с 7 по 10 сентября, чтобы принять участие в саммите G20, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник.

Салливан сказал, что Байден проведет ряд двусторонних встреч во время пребывания в Индии, но не предоставил подробностей.

В начале августа западные СМИ со ссылкой на источники в Кремле писали, что президент РФ Владимир Путин до сих пор не исключает личного появления на саммите "двадцатки".

Во время пандемии в 2020 и 2021 годах Путин участвовал во встречах G20 через видеоконференцию. Он также отказался участвовать в мероприятии 2022 года на Бали, где мировые лидеры осудили его вооруженное вторжение в Украину.

На прошлой неделе сообщалось, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит "Группы двадцати", который состоится в Индии в сентябре.

Перед этим министр иностранных дел председательствующей в G20 Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил во время встречи с международными СМИ, что Украина не была приглашена на предстоящий саммит.