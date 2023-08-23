В Киев прибыл президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду утром прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом.

Победа Украины уже близко! Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется!" – написал Науседа.

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.



Ukraine‘s victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023

Президент Литвы также примет участие в саммите Крымской платформы.

Как сообщили в канцелярии президента Литвы, во время рабочего визита в Киев Гитанас Науседа также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним вопросы помощи Украине, которая защищается от российской агрессии, и переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Визит не был анонсирован заранее.

Напомним, Эстония, Литва и Латвия присоединились к декларации "Группы семи" о поддержке Украины, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе, которую условно называют также декларацией о "гарантиях безопасности".

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению.

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