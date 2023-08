В Киев прибыл президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду утром прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом.

Победа Украины уже близко! Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется!" – написал Науседа.

