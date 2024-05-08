Північна Македонія проводить подвійні вибори, вирішальні для вступу в ЄС

У середу в Північній Македонії проходять парламентські та президентські вибори у другому турі, на яких очікують перемогу правої опозиції над керівною партією, що не змогла просунутись у переговорах про вступ до ЄС та викорінити корупцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Напередодні голосування не було опубліковано опитувань. Між тим, кращі, ніж очікувалося, результати опозиційної партії ВМРО-ДПМНЕ в першому турі президентських виборів минулого місяця свідчать про те, що виборці розчаровані соціал-демократами при владі.

Виборчі дільниці відкриваються о 7:00 за місцевим часом і закриваються о 19:00. Виборча комісія почне оголошувати результати з 3360 виборчих дільниць ввечері в середу.

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Відродження правих може ще більше сповільнити переговори країни про вступ до ЄС і ускладнити відносини з сусідками Грецією та Болгарією, вважають аналітики.

Північна Македонія приєдналася до НАТО в 2020 році, але досягла незначного прогресу інтеграції в ЄС, частково через спротив з боку членів Євросоюзу Греції та Болгарії.

Угода 2017 року про зміну назви країни з Македонії на Північну Македонію поклала край суперечці з Грецією. Але в 2020 році Болгарія наклала вето на просування країни до ЄС через питання історії та мови, які, на думку багатьох жителів Північної Македонії, зачіпають їхню національну ідентичність.

Люблянський Міжнародний інститут близькосхідних і балканських досліджень (IFIMES) заявив, що перемога ВМРО-ДПМНЕ може ускладнити подальші переговори з ЄС, враховуючи їхню опозицію щодо угоди з Грецією.

"Анулювання вже підписаних і ратифікованих міжнародних угод і зобов'язань, і (їх) перегляд означав б втрату ще 20-30 років... і відмову країни від євроатлантичного шляху", – зазначає IFIMES.

Північна Македонія разом із сусідньою Албанією розпочала переговори про членство в ЄС у 2022 році і є кандидатом на вступ з 2005 року.

Серед інших необхідних критеріїв членства, країна повинна змінити свою конституцію, щоб визнати етнічну болгарську меншину.