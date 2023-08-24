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Европейские лидеры поздравляют Украину с Днем независимости

Четверг, 24 августа 2023, 10:21

Ряд лидеров стран Европы поздравили Украину с Днем независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы стоим рядом с вами. Сегодня вы празднуете независимость и свободу вашего народа. Это именно те принципы, которые защищает вся ваша страна в вашей отважной борьбе против жестокой агрессии России. Мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Сегодня, когда Украина празднует свой День независимости, мы стоим вместе с вами как никогда крепко. Ваша стойкость, решительность и непоколебимая преданность свободе вдохновляют нас всех. Вместе, в общей вере в демократию и европейское будущее, мы движемся вперед. Слава Украине!" – поздравила украинцев президент Молдовы Майя Санду, которая добавила к поздравлению видеоролик с песней "Червона калина" в исполнении детского хора.

"Латвия вместе с Украиной с первого дня российской агрессии, и я убежден, что с помощью Латвии и других союзников Украина достигнет успеха и справедливость будет восстановлена. Поэтому Латвия продолжит прилагать к военной помощи Украине, усилиям по восстановлению, экономической и гуманитарной помощи так долго, как потребуется. Дорогие украинские друзья, примите наши наилучшие пожелания к годовщине вашей независимости. Вместе к победе и слава Украине", – заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Мои самые искренние поздравления и самые теплые пожелания президенту Владимиру Зеленскому и народу Украины с Днем независимости. Поддержка Украины со стороны Финляндии остается непоколебимой, поскольку вы мужественно продолжаете защищать свою свободу", – заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо.

"Сегодня здесь, в Нидерландах, наши мысли – о вашей независимости в то время, как вы смело за нее боретесь. Поскольку понимание того, насколько важна независимость, приходит только тогда, когда возникает риск ее потерять. И вы знаете это как никто другой. Но позвольте мне напомнить вам: Нидерланды вместе с вами и будут оставаться вместе с вами сегодня и каждый день. Пока в Украине снова каждый день не будет Днем независимости", – записал в видеоролике премьер Нидерландов Марк Рютте.

"Дорогие украинские друзья, в День вашей независимости ЕС вместе с вами. Вы являетесь членом нашей европейской семьи, и ваше будущее – с нами. Слава Украине", – написал председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Поздравляем украинский народ и президента Владимира Зеленского с Днем Независимости. Албания твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы приветствуем вашу чрезвычайную стойкость в защите фундаментальных ценностей мира и демократии", – заявил президент Албании Байрам Бегай.

Как сообщалось, здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами по случаю Дня независимости Украины.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором поздравил с Днем независимости Украины.

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Германия Молдова Латвия Нидерланды