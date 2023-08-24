Европейские лидеры поздравляют Украину с Днем независимости

Ряд лидеров стран Европы поздравили Украину с Днем независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы стоим рядом с вами. Сегодня вы празднуете независимость и свободу вашего народа. Это именно те принципы, которые защищает вся ваша страна в вашей отважной борьбе против жестокой агрессии России. Мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Сегодня, когда Украина празднует свой День независимости, мы стоим вместе с вами как никогда крепко. Ваша стойкость, решительность и непоколебимая преданность свободе вдохновляют нас всех. Вместе, в общей вере в демократию и европейское будущее, мы движемся вперед. Слава Украине!" – поздравила украинцев президент Молдовы Майя Санду, которая добавила к поздравлению видеоролик с песней "Червона калина" в исполнении детского хора.

Today, as #Ukraine celebrates its Independence Day, we stand with you more firmly than ever. Your resilience, determination, and unwavering commitment to freedom inspire us all. Together, in shared belief in democracy and a European future, we move forward. Slava Ukraini! pic.twitter.com/iCv8gPogtk — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2023

"Латвия вместе с Украиной с первого дня российской агрессии, и я убежден, что с помощью Латвии и других союзников Украина достигнет успеха и справедливость будет восстановлена. Поэтому Латвия продолжит прилагать к военной помощи Украине, усилиям по восстановлению, экономической и гуманитарной помощи так долго, как потребуется. Дорогие украинские друзья, примите наши наилучшие пожелания к годовщине вашей независимости. Вместе к победе и слава Украине", – заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Мои самые искренние поздравления и самые теплые пожелания президенту Владимиру Зеленскому и народу Украины с Днем независимости. Поддержка Украины со стороны Финляндии остается непоколебимой, поскольку вы мужественно продолжаете защищать свою свободу", – заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо.

"Сегодня здесь, в Нидерландах, наши мысли – о вашей независимости в то время, как вы смело за нее боретесь. Поскольку понимание того, насколько важна независимость, приходит только тогда, когда возникает риск ее потерять. И вы знаете это как никто другой. Но позвольте мне напомнить вам: Нидерланды вместе с вами и будут оставаться вместе с вами сегодня и каждый день. Пока в Украине снова каждый день не будет Днем независимости", – записал в видеоролике премьер Нидерландов Марк Рютте.

My message to all Ukrainians on their Independence Day.



🇺🇦🤝🇳🇱 pic.twitter.com/sDp7SBFcIQ — Mark Rutte (@MinPres) August 24, 2023

"Дорогие украинские друзья, в День вашей независимости ЕС вместе с вами. Вы являетесь членом нашей европейской семьи, и ваше будущее – с нами. Слава Украине", – написал председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Поздравляем украинский народ и президента Владимира Зеленского с Днем Независимости. Албания твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы приветствуем вашу чрезвычайную стойкость в защите фундаментальных ценностей мира и демократии", – заявил президент Албании Байрам Бегай.

Как сообщалось, здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами по случаю Дня независимости Украины.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором поздравил с Днем независимости Украины.