Европейские лидеры поздравляют Украину с Днем независимости

Ряд лидеров стран Европы поздравили Украину с Днем независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы стоим рядом с вами. Сегодня вы празднуете независимость и свободу вашего народа. Это именно те принципы, которые защищает вся ваша страна в вашей отважной борьбе против жестокой агрессии России. Мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Сегодня, когда Украина празднует свой День независимости, мы стоим вместе с вами как никогда крепко. Ваша стойкость, решительность и непоколебимая преданность свободе вдохновляют нас всех. Вместе, в общей вере в демократию и европейское будущее, мы движемся вперед. Слава Украине!" – поздравила украинцев президент Молдовы Майя Санду, которая добавила к поздравлению видеоролик с песней "Червона калина" в исполнении детского хора.

Today, as #Ukraine celebrates its Independence Day, we stand with you more firmly than ever. Your resilience, determination, and unwavering commitment to freedom inspire us all. Together, in shared belief in democracy and a European future, we move forward. Slava Ukraini! pic.twitter.com/iCv8gPogtk