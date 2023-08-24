Блінкен привітав українців з Днем незалежності

Держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, в якій привітав з Днем незалежності України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві Держдепу Сполучених Штатів.

За словами глави американського зовнішньополітичного відомства, 24 серпня – це "свідчення незалежності, суверенітету та демократії України, день гордості за її силу та стійкість", а також день "вшанування української спадщини та культури".

"Сьогодні також виповнюється півтора року відтоді, як Кремль розпочав своє брутальне, повномасштабне вторгнення в Україну – 18 місяців безглуздої агресії, що спричинила смерть і руйнування по всій Україні", – додав Блінкен.

"Разом з вами ми відзначаємо понад три десятиліття існування незалежної країни, а також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали свої життя, захищаючи вашу країну. Ми стоїмо поруч з вами у боротьбі за вашу улюблену країну", – наголосив держсекретар США.

Він зазначив, що "саме завдяки" стійкості її народу Україна переможе, а Росія "заплатить високу ціну за те, що вона зробила".

"США і надалі стоятимуть поруч з вами і працюватимуть з нашими союзниками і партнерами над тим, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, відновлення і процвітання", – запевнив Блінкен.

У липні держсекретар США заявив, що Росія "вже програла війну" в Україні, враховуючи те, що її цілями на початку вторгнення було "стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет, підпорядкувати її Росії".

Блінкен наголосив, що на відміну від росіян, "українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу".