Чешская полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении украинок

В Чехии полиция задержала и уже допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок в городе Пласы на севере Пльзенского края.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила пресс-секретарь полиции региона Павла Бурешова, информирует Novinky.

По словам представительницы полиции, пока никаких обвинений не выдвинули, однако уголовное производство продолжается.

Полиция пока не предоставила дополнительной информации о подозреваемом лице.

Сообщалось, что в Чехии произошло нападение на двух украинок – мужчина набросился на женщин с кулаками, когда узнал, что они из Украины.

Одна из пострадавших получила открытый перелом челюсти, а также перелом скул и костей носа.

Ранее в Пльзене 18-летний иностранец, по данным криминалистов, жестоко напал, изнасиловал и пытался убить девушку, которой, по неофициальной информации, 15 лет. По словам мэра Пльзеня Романа Заржицкого, обвиняемый – украинец, длительно проживающий в Чехии.

Позже в социальных сетях появилась информация, что напавший на женщину в пражском районе Гостивар 16-летний подросток также является украинцем. Полиция в обоих случаях не разглашает национальность подозреваемого.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в этой связи в воскресенье 13 августа провел пресс-конференцию, на которой заявил, что коллективной вины не существует в случае преступных действий.